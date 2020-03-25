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Путин призвал россиян в ситуации с коронавирусом не надеяться "на авось"

Президент также посоветовал россиянам в сложившейся ситуации оставаться дома

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предупредил россиян, что в случае с коронавирусом не следует надеяться "на авось".

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"Длинные выходные предоставлены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А...меня это не коснется". Это может коснуться каждого", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны.

Президент также попросил россиян предельно внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса и побыть дома.

"Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать, надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность", - заявил глава государства. Он подчеркнул: "поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома".

"Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит", - сказал президент. Путин подчеркнул, что особенно это касается людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Он заметил, что и для пожилых людей, и для всех граждан России стоит задача максимально снизить риски.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типаОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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