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Социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически

Предоставлять какие-либо справки при этом не нужно, заявил Владимир Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически, без справок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

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"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям", - сказал он. Например, добавил Путин, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.

По словам главы государства, в нынешних условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, "прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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