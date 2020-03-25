Путин: выплаты по больничному должны быть не менее одного МРОТ в месяц

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц. Об этом он заявил в своем обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

"Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации", - заявил президент. По словам Путина, "нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу".

"Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу", - пояснил глава государства, назвав такое положение дел несправедливым.