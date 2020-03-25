Посольство РФ прорабатывает вопрос продления сроков пребывания россиян в Таиланде

БАНГКОК, 25 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде обсуждает с властями королевства вопрос продления сроков пребывания россиян в стране сверх семи дней, на которые есть разрешение. Об этом говорится в размещенном в среду на сайте диппредставительства обращении посла Евгения Томихина.

"Ждем ответа таиландской стороны на наше предложение относительно возможности дополнительного продления сроков пребывания. Рассчитываем, что в случае принятия положительного решения наши граждане смогут быстро решить данный вопрос, обратившись в местные иммиграционные органы", - отметил дипломат.

Он отметил, что в настоящее время существует возможность получить продление до семи дней в случае отмены вылета при обращении в иммиграционную полицию по месту пребывания. Томихин обратил внимание на то, что посольство не выдает "письма о продлении". "Появившиеся в соцсетях подобные письма являются подделкой", - подчеркнул он.

"В связи с большим количеством находящихся в Таиланде российских граждан и возникающими проблемами из-за отмены рейсов различными авиакомпаниями открыта и работает круглосуточная горячая линия, в первую очередь для приема и обработки информации от людей, оказавшихся в трудной ситуации. Посольство продолжает сбор данных о находящихся в Таиланде российских гражданах с целью составления списков потенциальных пассажиров в случае возникновения необходимости эвакуации в Россию", - пояснил дипломат.

По состоянию на 25 марта воздушное сообщение между РФ и Таиландом ограничено, но не приостановлено, поскольку сохраняются ежедневные рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Бангкоком, а также выполняются чартерные перевозки. "Что касается граждан, которые из-за отмены авиарейсов не смогли своевременно покинуть Таиланд, мы прорабатываем возможности оказания содействия их возвращению в Россию другими самолетами. Продолжим обновлять информацию по мере поступления новых данных от пассажиров, чьи рейсы отменяются. Хотелось бы еще раз призвать всех соотечественников использовать имеющиеся возможности для самостоятельного возвращения домой", - заявил Томихин.

Власти Таиланда ограничили въезд в страну иностранцам на время действия с 26 марта по 30 апреля чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день общее число инфицированных в королевстве достигло 934, вылечились 70 человек, четверо умерли.