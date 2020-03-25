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Распространение коронавируса нового типа

Собянин заявил, что половина москвичей фактически "находится на карантине"

Мэр также заявил, что лаборатории в Москве выдают ежедневно уже более 3 тыс. тестов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Собянин заявил в среду в эфире телеканала "ТВ-Центр", что до 50% горожан фактически "находятся на карантине" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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"Все говорят "карантин, чрезвычайное положение", но это просто слова, надо понимать, что за этими словами стоит - ограничение прав и свобод граждан. Мы все то же самое делаем, но не называем это громкими словами. То, что люди, прибывшие из-за границы, находятся в самоизоляции - это разве не карантин? В Москве 2 млн пожилых людей находятся в самоизоляции в домашних условиях - это что, не карантин? Когда мы сказали 1,5 млн московских школьников сидеть дома - это что, не карантин? Когда мы попросили работодателей перевести работников на дистанционную работу там, где это возможно <...> это не карантин? Фактически 40-50% людей находятся на карантине", - сказал он.

Мэр добавил, что лаборатории в Москве, которые были открыты для проведения исследований на коронавирус, выдают уже более 3 тыс. тестов в день.

"Видя, что количество тестов, которые нам необходимо провести, и диагнозов, значительно больше, чем могут выдержать федеральные лаборатории, мы договорились и получили разрешение Роспотребназдора, чтобы делать это в наших городских лабораториях, тем более что они хорошо оснащены <...> Это все мы прошли и включили их в работу. И сегодня уже отработали по полной нагрузке. Лаборатории сейчас выдают больше 3 тыс. тестов. И дальше будет по нарастающей", - сказал мэр.

Собянин напомнил, что девять городских лабораторий в Москве начали проводить тестирования на коронавирус. Планируется, что они смогут проводить до 10 тыс. исследований в сутки. После открытия лабораторий мощность исследований и тестирования увеличится в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Москве достигло 410, увеличившись за сутки на 120. Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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