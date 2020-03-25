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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Жириновский считает недельные выходные важнейшей из предложенных Путиным мер

Кроме того, лидер ЛДПР призвал запретить поездки по стране и за границу в рамках борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Предоставление россиянам выходных в период с 28 марта по 5 апреля является самой важной из мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в обращении в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение в среду журналистам высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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"Главное из предложенных мер - длинные выходные. Фактически с 28 марта по 5 апреля - девять дней. Это позволит нам остановить цепь передачи вируса от человека к человеку. Это наш удар по эпидемии, чтобы не было так же как в Италии или Испании", - заявил Жириновский.

Парламентарий поддержал социальные инициативы главы государства. "Все социальные меры продлены на полгода. Ветераны раньше получат выплаты ко Дню Победы. Помощь детям, больничные листы, и безработные получат больше денег - не меньше МРОТ. Отсрочка налогов на полгода, снижение страховых взносов, чтобы не снижать и даже повысить кому-то зарплату", - перечислил он.

Жириновский также обратил внимание на предложение Путина ввести налог в размере 15% на вывод дивидендов за рубеж. "Огромное количество денег останется в России", - прогнозирует политик.

Помимо этого, лидер ЛДПР выступил за принятие дополнительных мер. Он высказался за оплату работодателем коммунальных счетов сотрудников, которые работают удаленно, а также доставки продуктов на дом для пенсионеров за счет государства. Коме того, он призвал сделать бесплатной парковку в Москве на время пандемии.

"Нужно закрывать все границы, чтобы остановить рост больных в России. Мобилизовать всех врачей, включая военных. Никаких поездок по стране и за границу", - добавил депутат.

"Эти меры обеспечат меньшее количество заболевших в России. Нужно прервать цепь заражений. Всем оставаться дома!" - призвал Жириновский.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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