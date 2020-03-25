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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Посольство РФ: россияне не вылетят в среду из Аргентины из-за нехватки пассажиров на рейс

Для организации рейса, который осуществлялся бы на коммерческой основе, была необходима регистрация как минимум 15 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 марта. /ТАСС/. Российские туристы, которые не могут вылететь из Аргентины из-за отмены рейсов, не попадут на рейс аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas до Мадрида из-за нехватки пассажиров. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Буэнос-Айресе в Facebook.

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"В связи с недостаточным количеством пассажиров, готовых вылететь рейсом AR 1132 в Мадрид (25 марта, 23:55; 26 марта, 05:55 мск - прим. ТАСС), посадка на борт осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов информировал, что дипломаты договорились с МИД республики, чтобы российские туристы могли улететь из страны на рейсе, организованном для вывоза аргентинцев из Испании. Для организации рейса, который осуществлялся бы на коммерческой основе, была необходима регистрация как минимум 15 человек. По состоянию на 10:00 по местному времени (16:00 мск) готовность воспользоваться этой возможностью высказали трое россиян из порядка 120 человек, которые обратились в посольство за помощью и остаются на территории Аргентины, и один гражданин Казахстана.

По словам посла, Министерство транспорта России сообщило, что россияне смогут вылететь из Мадрида в Москву на рейсе "Аэрофлота" 27 марта. Как отметил Феоктистов, посольство не может гарантировать, что у туристов может появиться другая возможность покинуть Аргентину в ближайшее время.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлены 387 заболевших, восемь человек умерли. С 20 марта в стране действует общий карантин.

Теги
АргентинаРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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