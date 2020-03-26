Все страны Америки подтвердили наличие на своей территории заразившихся коронавирусом

ГАВАНА, 26 марта. /ТАСС/. Первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории Сент-Китса и Невиса. Об этом сообщила в четверг местная газета Observer со ссылкой на данные Минздрава. Островное государство до сегодняшнего дня оставалось единственным в Америке, на территории которого не были выявлены случаи инфицирования.

По данным ведомства, заразившиеся - местные 57-летняя женщина и 21-летний мужчина, вернувшиеся несколько дней назад из США. В настоящее время они изолированы.