Глава Сочи призвал туристов воздержаться от поездки на курорт в ближайшую неделю

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов не приезжать на курорт в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщение об этом появилось на странице в социальной сети Instagram главы города.

Где сдать анализы и кому нужен карантин. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат.

"Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты - сейчас жизненно важная мера. Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае с 26 марта по решению главного санитарного врача региона прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, кафе в торговых центрах, и проведение экскурсий. Кроме того, в регионе не будут проводится спортивные и культурно-досуговые мероприятия. С сегодня до 7 апреля приостановлены экскурсии из Сочи в Абхазию. Временно закрыты и магазины беспошлинной торговли на российско-абхазской границе.

В Сочи пять официально выявленных пациентов с COVID-19.Однако на лечении на курорте находятся четверо, одна пациентка под наблюдением врачей в Москве. Всего в Краснодарском крае выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.