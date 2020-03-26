Трансляцию обращения Путина к россиянам смотрели 2,4 млн жителей Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Телеобращение президента РФ Владимира Путина к россиянам смотрели более 2,4 млн москвичей и жителей Подмосковья. Об этом свидетельствуют предварительные данные компании Mediascope, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Аудитория, или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составила 2 млн 387 тыс. человек. В том числе по Первому каналу трансляцию смотрели 557 тыс. человек, по "России-1" - 466,5 тыс. и по НТВ - 433,8 тыс.

В компании отметили, что речь идет о генеральной совокупности "Большая Москва". В нее входит постоянное городское население Москвы (включая Новомосковский и Троицкий АО) и всех городов с численностью 100 тыс. и более человек, расположенных в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

Президент 25 марта в обращении к россиянам предложил ряд мер - как экономических, так и социальных, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.