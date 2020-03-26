{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Кировский "Биохимзавод" начнет выпуск дезинфицирующего препарата в апреле 2020 года

Средство можно будет использовать для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях при инфекциях бактериального вирусного и грибкового происхождения

КИРОВ, 26 марта. /ТАСС/. Кировский "Биохимзавод" в апреле текущего года запустит производство дезинфицирующего препарата "Восток-дезинфект", объем производства на начальном этапе составит до 150 тонн в сутки. Предприятие планирует покрыть возникший из-за распространения коронавирусной инфекции дефицит дезинфекторов, а также поставлять препарат на экспорт, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе предприятия.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"Кировский БХЗ" в синергии с ООО "Восток" (Омутнинский район, Кировская область) приступают к полномасштабному выпуску дезинфицирующего средства "Восток-дезинфект". В настоящее время завершаются регистрационные и организационные мероприятия. Массовому потребителю средство будет доступно к середине апреля. На начальной стадии мощность производства дезинфицирующего средства планируется на уровне 150 тонн препарата в сутки", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС на предприятии, речь идет новой производственной линии, запуск производства в промышленных масштабах планируется в первых числах апреля. В пресс-службе отметили, что средство можно использовать для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях при инфекциях бактериального (включая туберкулез, чуму, сибирскую язву, холеру и т. д.), вирусного и грибкового происхождения в лечебных учреждениях, очагах инфекции, военных и коммунальных объектах, в том числе и детских дошкольных учреждениях.

"В первую очередь, мы намерены покрыть дефицит дезинфекторов, возникший из-за распространения коронавируса, в Кировской области. Помимо этого, препаратом будут обеспечены российские потребители. У нас уже есть запросы на поставку средств в Германию, Сербию, Италию, Хорватию и Болгарию. Но, подчеркну, первостепенной важностью остается обеспечение дезинфекторов внутренний рынок", - цитирует пресс-служба гендиректора завода Дмитрия Пантелеева.

ООО "Кировский БХЗ" расположен в Кирове, основан в 1960-е годы как первое крупнотоннажное предприятие микробиологической промышленности по производству кормовых гидролизных дрожжей из отходов лесопиления и деревообработки. В настоящее время предприятие производит фурфурол технический и технический гидролизный ректификованный этиловый спирт, кормовые дрожжи (белок).

Теги
РоссияКировская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Из Подмосковья в "Вектор" отправили 58 анализов на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС