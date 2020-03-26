Кировский "Биохимзавод" начнет выпуск дезинфицирующего препарата в апреле 2020 года

КИРОВ, 26 марта. /ТАСС/. Кировский "Биохимзавод" в апреле текущего года запустит производство дезинфицирующего препарата "Восток-дезинфект", объем производства на начальном этапе составит до 150 тонн в сутки. Предприятие планирует покрыть возникший из-за распространения коронавирусной инфекции дефицит дезинфекторов, а также поставлять препарат на экспорт, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе предприятия.

"Кировский БХЗ" в синергии с ООО "Восток" (Омутнинский район, Кировская область) приступают к полномасштабному выпуску дезинфицирующего средства "Восток-дезинфект". В настоящее время завершаются регистрационные и организационные мероприятия. Массовому потребителю средство будет доступно к середине апреля. На начальной стадии мощность производства дезинфицирующего средства планируется на уровне 150 тонн препарата в сутки", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС на предприятии, речь идет новой производственной линии, запуск производства в промышленных масштабах планируется в первых числах апреля. В пресс-службе отметили, что средство можно использовать для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях при инфекциях бактериального (включая туберкулез, чуму, сибирскую язву, холеру и т. д.), вирусного и грибкового происхождения в лечебных учреждениях, очагах инфекции, военных и коммунальных объектах, в том числе и детских дошкольных учреждениях.

"В первую очередь, мы намерены покрыть дефицит дезинфекторов, возникший из-за распространения коронавируса, в Кировской области. Помимо этого, препаратом будут обеспечены российские потребители. У нас уже есть запросы на поставку средств в Германию, Сербию, Италию, Хорватию и Болгарию. Но, подчеркну, первостепенной важностью остается обеспечение дезинфекторов внутренний рынок", - цитирует пресс-служба гендиректора завода Дмитрия Пантелеева.

ООО "Кировский БХЗ" расположен в Кирове, основан в 1960-е годы как первое крупнотоннажное предприятие микробиологической промышленности по производству кормовых гидролизных дрожжей из отходов лесопиления и деревообработки. В настоящее время предприятие производит фурфурол технический и технический гидролизный ректификованный этиловый спирт, кормовые дрожжи (белок).