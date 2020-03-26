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ЕС готов организовать донорское мероприятие по финансированию разработки вакцины от вируса

Как отмечается, Евросоюз "привержен международному сотрудничеству в борьбе с этой пандемией и будет продолжать оказывать помощь уязвимым странам и общинам во всем мире"

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Евросоюз на саммите "Большой двадцатки" выразил готовность организовать международное онлайн-мероприятие для финансирования разработки и внедрения вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Евросовета и Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля по итогам саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.

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"Евросоюз приветствовал тот факт, что "Большая двадцатка" обратилась к ВОЗ с просьбой в тесном сотрудничестве с соответствующими организациями быстро разработать глобальную инициативу по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее. В этом контексте Европа готова организовать международное онлайн-мероприятие по объявлению взносов для обеспечения адекватного финансирования разработки и внедрения вакцины против COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС)", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "на фоне того, что Европа в настоящее время находится в эпицентре глобального кризиса COVID-19, председатели поблагодарили всех лидеров G20 за солидарность, проявленную к Евросоюзу и его государствам-членам". "Они также подчеркнули, что Евросоюз привержен международному сотрудничеству в борьбе с этой пандемией и будет продолжать оказывать помощь уязвимым странам и общинам во всем мире, особенно в Африке", - подчеркнули лидеры ЕС.

Фон дер Ляйен и Мишель также заявили на саммите, что "беспрецедентные события требуют беспрецедентных действий и что для спасения жизней и предотвращения дальнейшего экономического кризиса необходимы быстрые, массовые и скоординированные глобальные меры в области здравоохранения и экономики". "Двадцатка" играет ключевую роль в обеспечении такой глобальной координации.

Председатели настаивали на том, что страны "Большой двадцатки" должны координировать свою макроэкономическую политику, мобилизовать все имеющиеся инструменты для смягчения экономического спада, поддержки наиболее пострадавших работников и компаний", - говорится в документе. Наконец, лидеры ЕС подчеркнули, что для ограничения экономического воздействия на экономику и сохранения способности стран производить и обеспечивать необходимое защитное и медицинское оборудование, "крайне важно, чтобы государства сохраняли открытыми торговые потоки и цепочки поставок и избегали любых новых ограничений".

Общение лидеров G20 прошло в четверг в закрытом для прессы формате. Участники саммита в формате видеоконференции обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии.

Теги
Мишель, ШарльФон дер Ляйен, УрсулаРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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