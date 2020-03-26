Власти Челябинской области окажут помощь жителям пострадавшего дома в Магнитогорске

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Жильцам, эвакуированным из дома в Магнитогорске, где в четверг произошел взрыв газа с последующим пожаром, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, компенсирован имущественный ущерб. Об этом сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Что касается помощи, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, материальная помощь в силу сложившейся ситуации. Будет также компенсирован имущественный ущерб пострадавшим. В зависимости от тяжести последствий будут приняты индивидуальные решения по помощи семьям пострадавших и погибших", - сказал глава региона.

Взрыв газа произошел вечером в четверг на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Как сообщили в МЧС, разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет.

В результате ЧП погибли два человека. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен - 31.

Открытое горение ликвидировано. Пожар локализован. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, его общая площадь составила 100 кв. м. В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва могла стать утечка газа.