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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Власти Челябинской области окажут помощь жителям пострадавшего дома в Магнитогорске

В частности, семьям пострадавших и погибших выделят материальную помощь, а также компенсируют имущественный ущерб

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Жильцам, эвакуированным из дома в Магнитогорске, где в четверг произошел взрыв газа с последующим пожаром, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, компенсирован имущественный ущерб. Об этом сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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"Что касается помощи, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, материальная помощь в силу сложившейся ситуации. Будет также компенсирован имущественный ущерб пострадавшим. В зависимости от тяжести последствий будут приняты индивидуальные решения по помощи семьям пострадавших и погибших", - сказал глава региона.

Взрыв газа произошел вечером в четверг на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Как сообщили в МЧС, разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет.

В результате ЧП погибли два человека. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен - 31.

Открытое горение ликвидировано. Пожар локализован. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, его общая площадь составила 100 кв. м. В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва могла стать утечка газа.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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