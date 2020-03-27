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Распространение коронавируса нового типа

Меркель рассказала, как работает на домашнем карантине

По словам канцлера Германии, ей не хватает личных встреч с коллегами
Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/CLEMENS BILAN / POOL
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN / POOL

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на домашний карантин, продолжает работать по видеосвязи, но ей не хватает личных встреч с коллегами. Об этом она сказала в четверг вечером по итогам переговоров лидеров ЕС, которые прошли в формате видеоконференции. Речь Меркель транслировала пресс-служба правительства Германии в аудиоформате.

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"У меня довольно много дел - видеоконференции или телефонные включения", - сказала она. "Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", - добавила канцлер.

Меркель отправилась на домашний карантин в воскресенье после того, как стало известно, что врач, который делал ей прививку, несколькими днями позже сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас Меркель сделала уже два теста, оба они оказались отрицательными.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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