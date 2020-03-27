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Распространение коронавируса нового типа

Трамп предложил американцам отказаться от рукопожатий в свете пандемии

Президент США выступает за сохранение в силе определенных санитарных ограничений даже после того, как вспышка коронавируса будет подавлена

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил согражданам отказаться из санитарно-гигиенических соображений от практики пожимания рук в знак приветствия в свете пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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"Возможно, люди перестанут пожимать руки", - сказал американский лидер, выступая в четверг на брифинге в Белом доме, посвященном мерам, которые власти США принимают для остановки распространения коронавируса нового типа. При этом Трамп уточнил, что обсуждал данный вопрос с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Он [Фаучи] говорил, что масштабы распространения обычного гриппа удалось бы значительно уменьшить, если бы мы так не поступали - не пожимали руки", - отметил руководитель администрации США.

В связи с этим он подчеркнул, что выступает за сохранение в силе в США определенных санитарных ограничений даже после того, как вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, будет подавлена. Трамп пояснил, что имеет в виду "большинство рекомендаций, включая те, которые касаются пожатия рук".

"Не думаю, что он был бы расстроен идеей отказа от пожатия рук", - заявил про Фаучи президент. Сам Трамп неоднократно признавал, что является гермофобом (человеком, который боится микробов).

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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