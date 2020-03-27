Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов. Они находятся в изоляции на территории пригорода, сообщили ТАСС в администрации Южно-Сахалинска.

Чартерный рейс из Таиланда с 241 сахалинским туристом, среди которых 46 детей, в четверг вечером прибыл Южно-Сахалинск. Пассажиров отправили на карантин в детский лагерь "Юбилейный" в пригород областного центра. Сразу же было организовано тестирование на коронавирус.

"С 27 марта на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" вводится режим "чрезвычайная ситуация", - сообщил собеседник агентства. Предположительный срок действия режима пока не сообщается.

Как уточнили журналистам в правительстве Сахалинской области, уже стали известны результаты проведенного для туристов тестирования на коронавирус. Анализы 29 пассажиров из Таиланда направлены на дополнительную проверку, так как не были отрицательными, в них выявили неизвестную инфекцию. Говорить о том, что инфекция коронавирусная, пока преждевременно. Сегодня пробы проверят повторно, тогда станет известен предварительный диагноз. "Сегодня вечером прилетает второй самолет из Таиланда. Все 250 человек также будут отправлены на карантин в санаторий "Синегорские минеральные воды" (Южно-Сахалинский городской округ)", - рассказал журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 500 тыс. человек, зафиксировано более 23 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и два - в Бурятии.