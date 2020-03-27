В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

"В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии. Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают как удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице. Они госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы.

Как сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев, у четверых из пяти зараженных нет симптомов болезни, они не обращались к медикам после прибытия и были выявлены работниками оперативного штаба. Мужчина, почувствовавший недомогание, поступивший в больницу и недавно получивший подтверждение диагноза, идет на поправку.

По данным правительства, на сегодня в городе под наблюдением находятся 2145 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.