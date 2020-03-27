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Распространение коронавируса нового типа

Вторая группа туристов вернулась на Сахалин чартерным рейсом из Таиланда

Всего на борту самолета находилось 250 человек, их поместят на карантин в санаторий "Синегорские минеральные воды"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Второй борт из Таиланда с 250 сахалинскими туристами прибыл в пятницу в Южно-Сахалинск. Всех пассажиров изолируют в пригороде областного центра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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Первый чартерный рейс из Таиланда с 241 сахалинским туристом, среди которых 46 детей, прибыл Южно-Сахалинск в четверг вечером. Всех пассажиров отправили на карантин в детский лагерь "Юбилейный" в пригород областного центра. Сразу же было организовано тестирование на коронавирус. По результатам теста было выявлено 29 человек с подозрением на коронавирус, а затем их количество увеличилось до 34. Сегодня им была назначена дополнительная проверка. В связи с этим в Южно-Сахалинске объявили режим ЧС.

"Вечером в аэропорту Южно-Сахалинска приземлился еще один борт из Таиланда с 250 пассажирами. Их направят на карантин в санаторий "Синегорские минеральные воды", где для них создали необходимые условия", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, людей из первой группы с подозрением на коронавирусную инфекцию переводят из лагеря "Юбилейный" в больницу в специальные палаты инфекционного отделения. Остальные пассажиры останутся в изоляции в лагере и также пройдут дополнительную проверку на наличие инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и два - в Бурятии.

 

Теги
ТаиландРоссияСахалинская областьРаспространение коронавируса нового типа
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