Писатель Борис Акунин сообщил, что выздоравливает после заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Известный писатель Борис Акунин сообщил на своей странице в Facebook , что после двух недель с момента заражения коронавирусом чувствует себя лучше.

"У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. <...> Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять, - написал он. - Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше".

Акунин полагает, что чем позже человек заболеет, тем легче его вылечить, так как врачи быстро накапливают опыт борьбы с заболеванием. "Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте", - призвал он.

Акунин рассказал, что заболел в пятницу, 13 марта. Также заразилась и его жена, которая перенесла болезнь в легкой форме - день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние.

"Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т. п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение - вот сейчас главная опасность", - подчеркнул писатель.

Он призвал не паниковать и помогать тем, кто в самоизоляции - "особенно старым и больным".

О писателе

Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) начал публиковать собственные художественные прозаические произведения в 1998 году. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективов "Приключения Эраста Фандорина". Ее главный герой - интеллектуал, расследующий в конце XIX - начале XX вв. различные преступления, в том числе направленные против важных государственных деятелей.

Акунин является автором проекта "История Российского государства", включающего книги с документальным изложением событий прошлого и художественные произведения на историческую тематику. Сочинения Акунина переведены более чем на 30 иностранных языков. Ряд книг писателя экранизированы: "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский), "Пелагия и белый бульдог" (2009, Юрий Мороз), "Шпион" (по произведению "Шпионский роман"; 2012, Алексей Андрианов).