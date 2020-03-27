{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Писатель Борис Акунин сообщил, что выздоравливает после заражения коронавирусом

Писатель полагает, что чем позже человек заболеет, тем легче его вылечить, так как врачи быстро накапливают опыт борьбы с заболеванием
Борис Акунин Михаил Фомичев/ТАСС
Описание
Борис Акунин
© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Известный писатель Борис Акунин сообщил на своей странице в Facebook, что после двух недель с момента заражения коронавирусом чувствует себя лучше.

На эту тему
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет

"У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. <...> Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять, - написал он. - Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше".

Акунин полагает, что чем позже человек заболеет, тем легче его вылечить, так как врачи быстро накапливают опыт борьбы с заболеванием. "Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте", - призвал он.

Акунин рассказал, что заболел в пятницу, 13 марта. Также заразилась и его жена, которая перенесла болезнь в легкой форме - день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние.

"Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т. п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение - вот сейчас главная опасность", - подчеркнул писатель.

Он призвал не паниковать и помогать тем, кто в самоизоляции - "особенно старым и больным".

О писателе

Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) начал публиковать собственные художественные прозаические произведения в 1998 году. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективов "Приключения Эраста Фандорина". Ее главный герой - интеллектуал, расследующий в конце XIX - начале XX вв. различные преступления, в том числе направленные против важных государственных деятелей.

Акунин является автором проекта "История Российского государства", включающего книги с документальным изложением событий прошлого и художественные произведения на историческую тематику. Сочинения Акунина переведены более чем на 30 иностранных языков. Ряд книг писателя экранизированы: "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский), "Пелагия и белый бульдог" (2009, Юрий Мороз), "Шпион" (по произведению "Шпионский роман"; 2012, Алексей Андрианов).

Теги
РоссияАкунин, БорисРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Депутат просит Минприроды и МИД эвакуировать российского ветеринара и дельфина из Ирана
Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что дельфин был незаконно отловлен в Керченском проливе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС