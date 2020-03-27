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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании приблизилось к 15 тыс.

Умерли 759 человек

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании приблизилось к 15 тыс., а число летальных исходов за сутки увеличилось почти на 200 человек. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении министерства здравоохранения и социальных дел страны.

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"По состоянию на 09:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 27 марта у 113 777 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом], в 99 198 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 14 579 случаях - положительными. По состоянию на 17:00 (20:00 мск) 26 марта 759 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умерли", - говорится в сообщении.

Таким образом, число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) выросло за сутки на 2921 человек, а умерших - на 181. Оба показателя являются самыми высокими с момента начала вспышки заболевания в стране.

При этом в правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Речь идет о самых тяжелых случаях, так как всем людям с симптомами COVID-19, болезнь у которых протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам.

В понедельник в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут в стране через две-три недели.

Как стало известно в пятницу, коронавирусная инфекция была подтверждена у премьер-министра Бориса Джонсона и главы Минздрава Мэтта Хэнкока. Они сами описали свои симптомы как слабовыраженные, объявили о самоизоляции.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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