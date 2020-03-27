В режиме самоизоляции. Какие запреты вводятся в регионах РФ на внеплановых каникулах

Во многих субъектах России как минимум на неделю закрываются магазины, кафе, рестораны, учреждения культуры, спорта и другие общественные заведения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти большинства регионов России из-за ситуации с коронавирусом приняли решение закрыть заведения общепита, магазины, учреждения культуры и спорта как минимум на неделю "антивирусных" каникул. В некоторых субъектах закрыты парки и ограничено движение транспорта. Ограничения на работу магазинов и заведений общественного питания действуют, в основном, с 28 марта по 5 апреля, но в некоторых регионах срок их снятия не известен либо определен до дальнейших распоряжений властей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу потребовал распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля. Кроме того, с 28 марта и до 1 июня 2020 года временно приостанавливают работу гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря. Берите еду с собой Практически во всех регионах России с субботы и до следующего воскресенья запрещена работа кафе, ресторанов, баров и прочих заведений общественного питания. При этом исключение делается для точек, обеспечивающих конкретные предприятия, для которых выходные не запланированы - экстренные службы, правительства регионов, больницы и прочие.

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Кроме того, в некоторых регионах возможно продавать еду на вынос или с условием доставки на дом. Но, например, в Красноярском крае и Чечне запрещена работа заведений питания даже на таких условиях. В Башкирии запрета нет, но оговаривается ряд условий: не допускать случаев одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей, обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров, не предоставлять услуги по курению кальянов, осуществлять расчеты в безналичной форме, отдавать предпочтение дистанционной торговле. В республиках Чувашия и Северная Осетия ограничения носят рекомендательный характер. Пока нет соответствующих решений по Томской и Смоленской областям, в Калмыкии. В Ингушетии запрещена работа кафе только в Магасе, согласно решению мэрии города. Выходные без шоппинга и развлечений Практически все регионы на предстоящей неделе закроют магазины и торговые центры за исключением аптек, гастрономов и точек, где продаются товары первой необходимости. Не будут работать и кинотеатры, театры, музеи, спортивные залы и развлекательные заведения. В Москве будет закрыт доступ на ВДНХ, в Парк Горького, парки "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", "Кусково" и "Сокольники". Закроют парки и в Тамбовской и Нижегородской областях. При этом в Тамбове решили не просто закрыть лыжный стадион, а выключить там освещение вечером, чтобы горожане не приходили заниматься спортом. Однако для тех, кто хочет провести выходные с пользой, в Ленинградской области разрешили работу магазинов строительных товаров. Магазинам Карелии для профилактики коронавируса среди людей старше 60 лет рекомендовано предоставить им время для покупок с 9 до 11 часов утра. Храмы закрыты, но не везде В некоторых регионах России также принято решение временно ограничить доступ в храмы. Там, где службы продолжаются, усилены меры профилактики вируса - проводится обработка антисептиками, священники не дают целовать крест после литургии и руку при благословении.

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