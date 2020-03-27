В режиме самоизоляции. Какие запреты вводятся в регионах РФ на внеплановых каникулах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти большинства регионов России из-за ситуации с коронавирусом приняли решение закрыть заведения общепита, магазины, учреждения культуры и спорта как минимум на неделю "антивирусных" каникул. В некоторых субъектах закрыты парки и ограничено движение транспорта.
Ограничения на работу магазинов и заведений общественного питания действуют, в основном, с 28 марта по 5 апреля, но в некоторых регионах срок их снятия не известен либо определен до дальнейших распоряжений властей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу потребовал распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля. Кроме того, с 28 марта и до 1 июня 2020 года временно приостанавливают работу гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря.
Берите еду с собой
Практически во всех регионах России с субботы и до следующего воскресенья запрещена работа кафе, ресторанов, баров и прочих заведений общественного питания. При этом исключение делается для точек, обеспечивающих конкретные предприятия, для которых выходные не запланированы - экстренные службы, правительства регионов, больницы и прочие.
Кроме того, в некоторых регионах возможно продавать еду на вынос или с условием доставки на дом. Но, например, в Красноярском крае и Чечне запрещена работа заведений питания даже на таких условиях. В Башкирии запрета нет, но оговаривается ряд условий: не допускать случаев одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей, обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров, не предоставлять услуги по курению кальянов, осуществлять расчеты в безналичной форме, отдавать предпочтение дистанционной торговле.
В республиках Чувашия и Северная Осетия ограничения носят рекомендательный характер. Пока нет соответствующих решений по Томской и Смоленской областям, в Калмыкии. В Ингушетии запрещена работа кафе только в Магасе, согласно решению мэрии города.
Выходные без шоппинга и развлечений
Практически все регионы на предстоящей неделе закроют магазины и торговые центры за исключением аптек, гастрономов и точек, где продаются товары первой необходимости. Не будут работать и кинотеатры, театры, музеи, спортивные залы и развлекательные заведения.
В Москве будет закрыт доступ на ВДНХ, в Парк Горького, парки "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", "Кусково" и "Сокольники". Закроют парки и в Тамбовской и Нижегородской областях. При этом в Тамбове решили не просто закрыть лыжный стадион, а выключить там освещение вечером, чтобы горожане не приходили заниматься спортом.
Однако для тех, кто хочет провести выходные с пользой, в Ленинградской области разрешили работу магазинов строительных товаров. Магазинам Карелии для профилактики коронавируса среди людей старше 60 лет рекомендовано предоставить им время для покупок с 9 до 11 часов утра.
Храмы закрыты, но не везде
В некоторых регионах России также принято решение временно ограничить доступ в храмы. Там, где службы продолжаются, усилены меры профилактики вируса - проводится обработка антисептиками, священники не дают целовать крест после литургии и руку при благословении.
В Карелии запрещено посещение всех религиозных объектов, а ритуальные услуги должны оказывать "без обрядовых церемоний". В Коми службы в православных храмах проходят с малым числом прихожан. В Московской области рекомендовано "воздержаться от посещения религиозных объектов". В Чечне и Кабардино-Балкарии все мечети закрыты для прихожан, в Карачаево-Черкесии работают, но пожилых прихожан просят воздержаться от их посещения.
В синагогах также решено не проводить общественные молитвы и экскурсии. Есть вероятность, что не удастся отметить в иудейских храмах праздник Пейсах. "Все занятия и прочее общение происходит в онлайн-режиме. При этом мы уделяем максимум внимания нашим возрастным прихожанам, подопечным: если есть необходимость, осуществляем доставку продуктов питания, горячих обедов с помощью волонтеров", - рассказал ТАСС руководитель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов.
Не доехать, не долететь
В некоторых регионах также вводятся ограничения в транспортной сфере. Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу заявил, что во время объявленной нерабочей недели не будет ходить весь общественный транспорт, кроме такси. Для сотрудников учреждений и предприятий, которые продолжат работать на следующей неделе, будет организован подвоз до места работы и обратно, а используемый транспорт будут дважды обрабатывать дезинфицирующими средствами.
На Кубани с 27 марта по 5 апреля закрыли авиасообщение между Краснодаром и Сочи, прорабатывается вопрос о сокращении перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом внутри региона. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации края, на 50% будут сокращены регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.
Региональным оперативным штабом принято решение запретить сходить на берег морякам, прибывшим в порт Калининграда на иностранных судах - ранее такие ограничения не вводились, также без ограничений проходила смена экипажей. "При заходе в порт Калининград всем экипажам судов, за исключением экипажей, осуществляющих каботажные перевозки на территории Российской Федерации, запрещен сход на берег, а также контакт с членами семей. Смена членов экипажей иностранных судов запрещена до особого распоряжения", - говорится в сообщении штаба.
Аналогичные меры введены в морском порту Архангельска. Согласно указу губернатора области Игоря Орлова членам экипажей судов, прибывших из иностранных государств в Архангельск, запрещено сходить на берег, если со дня прибытия судна в порт или со дня контактирования его с берегом иностранного государства прошло менее 14 календарных дней.
Серьезным шагом для многих субъектов РФ стал вынужденный отказ от приема туристов. Меры, направленные на это, предприняли в курортных регионах - в Крыму и Севастополе, в Краснодарском и Ставропольском краях. Закрыты все горнолыжные курорты страны, в том числе Шерегеш в Кемеровской области и горнолыжный кластер в Сочи.