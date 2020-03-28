ВОЗ: более 509 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. В общей сложности 509 164 случая заражения коронавирусом и 23 335 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (12:00 мск) 27 марта. Об этом сообщила в ночь с пятницы на субботу в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 46 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 2 501. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 286 697 и 16 105 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 36 414, а умерших - на 2 155.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 27 марта зафиксировано 100 018 заболевших и 3 567 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 81 137 человек и 1 176 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны (территории).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным ТАСС, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.