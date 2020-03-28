Минздрав заявил, что в РФ нет дефицита мощностей для выпуска тест-систем на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Дефицита в производственных мощностях для производства тест-систем на коронавирус в России нет, заявил в субботу журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По тест-системам. Сегодня дополнительно развернуты производственные мощности. Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тыс. тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тыс. тестов в сутки. Сегодня утром еще одна частная компания также получила <...> Мы не видим на сегодня дефицита в производственных мощностях", - сказал министр.

По его словам, также в стране в оборот поступят 30 млн защитных масок.