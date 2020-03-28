Рейс Нью-Дели - Москва с россиянами на борту запланирован на 1 апреля

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 марта. /ТАСС/. Специальный рейс "Аэрофлота" для вывоза российских граждан, находящихся в Индии, запланирован на 1 апреля текущего года из Нью-Дели. Как сообщили ТАСС в посольстве России в Индии, рейс должен вылететь в 05:50 утра по местному времени (03:20 мск).

"Тем, у кого на руках есть билеты на рейсы "Аэрофлота" по маршруту Дели - Москва, необходимо перебронировать их на рейс SU0571, который вылетает в Россию 1 апреля, по телефону "горячей линии" "Аэрофлота" (000 800 100 8924 - из Индии или 8 800 444 5555 - из России)", - сообщил представитель посольства.

Ранее 25 марта специальным рейсом "Аэрофлота" из Нью-Дели в Москву были вывезены 388 граждан, в тот же день с Гоа спецрейсом ("Библио-Глобуса" совместно с АК "Россия") был организован вывоз 126 граждан.

Как указывает посольство, сбор желающих вылететь в Россию состоится 31 марта в 21:00 у входа № 8 терминала № 3 международного аэропорта им. Индиры Ганди в национальном столичном округе Дели. Если у кого-то из россиян есть проблемы с проездом - их не пропускает полиция - им следует заблаговременно обратиться в посольство по адресу: propusk0571@mail.ru за содействием в подготовке обращения к местным властям.

В Индии предприняты беспрецедентные меры по закрытию страны. Премьер-министр Нарендра Моди призвал в понедельник власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима из-за новой коронавирусной инфекции, гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор.

Согласно последней информации Минздрава Индии, в стране зафиксированы 873 случая заболевания новым коронавирусом. В больницах находятся 775 пациентов, 79 человек выздоровели, 19 скончались.