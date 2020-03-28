Посольство пообещало, что все рейсы "Аэрофлота" по вывозу россиян из Турции выполнят

АНКАРА, 28 марта. /ТАСС/. Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по вывозу российских граждан из Турции будут выполнены, несмотря на прекращение авиасообщения между двумя странами. Об этом проинформировало в субботу посольство России в Анкаре.

"Компания "Аэрофлот" подтвердила, что все дополнительные рейсы, организованные в рамках мероприятий по вывозу граждан России из Турции 28, 29, 30 и 31 марта включительно по маршруту Стамбул - Москва, будут выполнены", - отмечается в коммюнике.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения коронавируса в республике. В качестве одного из шагов он назвал приостановку международного авиасообщения.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число заразившихся, согласно последним данным, достигло 5 698 человек, умерли 92. По меньшей мере 42 пациента выздоровели.