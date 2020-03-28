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В Росавиации сообщили, что россиян вывезут с острова Занзибар

Рейсы планируют организовать через Сейшелы и Маврикий

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Граждане РФ будут вывезены чартерными рейсами с острова Занзибар, который является составной частью Танзании. Соответствующие рейсы планируется организовать через Сейшелы и Маврикий, сообщил в субботу первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-24".

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"Сейчас организуем чартерные рейсы для вывоза наших граждан с острова Занзибар, этот рейс будет совмещен с полетом на Сейшелы и Маврикий, где тоже находятся наши граждане", - сказал он.

"31 марта стартует рейс из Москвы в Рио-де-Жанейро, затем в Лиму, через Кубу вернется в Москву. Этот рейс необходим для вывоза большого количества наших граждан, которые находятся в Перу", - отметил Нерадько.

Он добавил, что также ведется работа над организацией чартерных рейсов для вывоза россиян с Гоа и из Нью-Дели.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

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Россия
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