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Распространение коронавируса нового типа

Регионы смогут менять перечень товаров первой необходимости, исходя из ситуации

В утвержденном правительством перечне непродовольственных товаров первой необходимости 23 пункта

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти субъектов Российской Федерации смогут в зависимости от эпидемиологической обстановки изменять перечень непродовольственных товаров первой необходимости, который ранее в субботу утвердило правительство РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такое пояснение дали ТАСС в пресс-службе правительства.

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"Главы регионов вправе вносить изменения в этот перечень, исходя из эпидемиологической ситуации в субъекте", - сказали в пресс-службе.

Перечень утвержден во исполнение указа президента РФ об объявлении нерабочих дней с целью противодействия распространению коронавируса. В одном из пунктов указа говорится, что его действие не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Утвержденный правительством перечень непродовольственных товаров первой необходимости содержит 23 пункта. В него вошли детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование.

Кроме того, в список включены садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и для пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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