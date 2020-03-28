Эксперт: пандемия коронавируса заставляет переосмыслить подходы к здравоохранению в РФ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса заставляет переосмыслить подходы к российскому здравоохранению и указывает на его тонкие места. Такое мнение озвучил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на форуме "Следующие 20 лет".

"Надо вносить очень серьезные изменения в программу развития здравоохранения, в создание дополнительного коечного фонда, который бы позволял реагировать на такие достаточно экстремальные ситуации, подготовку врачей, в том числе инфекционистов. <...> Исходя из этого кризиса, надо переосмысливать подходы к здравоохранению не только в части онкологических центров или перинатальных центров, но вообще создавать медицину, которая создает доступность медицинских услуг населению, и не ориентируется только на показатели экономической эффективности", - сказал он.

Клепач отметил, что тех ресурсов, которые выделяются сегодня на развитие системы здравоохранения, недостаточно, чтобы реагировать на вызовы, подобные пандемии нового коронавируса. Также эксперт отметил, что нужно пересмотреть подходы к развитию российской фармацевтики.

Несмотря на то, что фармацевтический рынок России за последние годы вырос на 15-20%, страна все равно остается зависимой от импорта, отмечает Клепач. "Даже те лекарства, которые делаются в России, в 30-50% используются китайские субстанции, если учитывать индийские и другие, будет под 80%. Поэтому здесь нужны очень серьезные шаги по стимулированию поддержки развития медицинского бизнеса. Также следует тратить дополнительные средства на поиски антивирусных препаратов нового поколения, которые помогли бы существенно поднять и защитить иммунитет человека", - сказал он.