Тилль Линдеманн заявил, что пока нет вируса, способного его победить

"Вирус, который хочет меня победить, еще не создан", - написал музыкант в субботу в своем аккаунте в Instagram.

Линдеманн в четверг был доставлен в одну из больниц Берлина и провел ночь в отделении интенсивной терапии. В пятницу он был переведен в другое отделение. Газета Bild сначала сообщила о том, что у него был выявлен коронавирус, однако в группе Rammstein отметили, что тест, который сделал солист, показал отрицательный результат.

Позже Bild скорректировала свою информацию. По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой и был госпитализирован. У него диагностировали воспаление легких, и сначала Линдеманн исходил из того, что у него коронавирус. Но затем он сделал тест, результат которого оказался отрицательным.

На следующей неделе музыкант сделает еще один тест. Bild пишет, что на определенном этапе состояние Линдеманна было столь серьезным, что "существовала угроза жизни". В статье говорится, что к врачу исполнитель обратился после возвращения из Москвы, где 15 марта давал концерт.