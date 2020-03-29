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"Аэрофлот" вывез граждан РФ из Дубая

Как сообщили в авиакомпании, на 29 марта также запланирован ряд вывозных рейсов из разных городов мира

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Граждане РФ были возвращены из Дубая рейсами компании "Аэрофлот", продолжается вывоз россиян из вьетнамского Хошимина. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова в эфире телеканала "Россия-24".

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"Накануне мы завершили перевозку наших сограждан из Дубая, продолжили вывозить россиян из Хошимина", - сказала она.

Пресс-секретарь компании отметила, что за прошедшие сутки рейсами "Аэрофлота" из разных городов мира вернулись на родину более 1 тыс. 500 россиян. "Всего в период с 14 по 28 марта рейсами авиакомпании в Россию вернулись около 55 тыс. человек", - добавила она.

Спивакова сказала, что на воскресенье запланирован ряд вывозных рейсов из разных городов мира, в частности из Парижа, Рима, Женевы, Еревана. "Вся информация о наших специальных рейсах доступна на официальном сайте", - отметила она.

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АрменияОАЭИталияРоссияФранцияШвейцарияВьетнамРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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