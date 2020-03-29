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Распространение коронавируса нового типа

В Карелии увеличили до четырех количество лабораторий, делающих тесты на коронавирус

Это решение было принято из-за большой загруженности Центра эпидемиологии и гигиены, подведомственного региональному управлению Роспотребнадзора

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 марта. /ТАСС/. Количество лабораторий, проводящих исследования на коронавирус для людей, приехавших из-за границы, в Карелии увеличится до четырех. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков у себя на странице во "Вконтакте".

Помимо подведомственного управлению Роспотребнадзора по республике центра эпидемиологии и гигиены, тестировать будут специалисты Республиканской инфекционной больницы, кожно-венерологического диспансера, а также лабораторий системы ФСИН.

"В результате совместных усилий еще три лаборатории в Петрозаводске будут выполнять исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР - полимеразная цепная реакция. В субботу такие исследования начали делать специалисты Республиканской инфекционной больницы, где для этого задействованы два анализатора. С завтрашнего дня еще на двух аппаратах будут проводиться ПЦР-тесты на COVID-19 в лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера. Кроме того, исследования на коронавирус будут делать в лаборатории системы ФСИН", - говорится в сообщении.

Специалисты лаборатории республиканского управления Роспотребнадзора за все время провели более 900 тестов на коронавирус. Решение подключить к первичным исследованиям на новую инфекцию другие медучреждения было принято в связи с большой загруженностью Центра эпидемиологии и гигиены, пояснил Охлопков. Он также подчеркнул, что брать анализы в перечисленных лабораториях будут только у людей, вернувшихся из-за рубежа.

"Обращаю внимание: [исследования] будут проводиться по назначению врача здоровым людям, вернувшимся из-за границы", - отметил глава республиканского ведомства.

В Карелии режим повышенной готовности действует с 12 марта, отменены все массовые мероприятия от 50 человек, закрыты все кинотеатры, образовательные и спорт-центры, объекты турпоказа, непродовольственные магазины и точки, не торгующие товарами первой необходимости, с воскресенья на неделю приостановлена работа всего общественного транспорта, кроме такси. По последним данным, в республике нет подтвержденных случаев новой инфекции.

О новом коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человекаа, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарелияРаспространение коронавируса нового типа
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