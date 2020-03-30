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Распространение коронавируса нового типа

"Удаленка" ударила по спросу. Как работают такси в России в период пандемии

© Гавриил Григоров/ТАСС
Агрегаторы такси уже фиксируют падение спроса на пассажирские перевозки и ожидают значительного снижения этого показателя

Продолжающийся в России режим самоизоляции, затронувший большое число офисных работников, не мог не отразиться на работе служб, которые напрямую занимаются перемещением людей в пространстве. Агрегаторы такси уже фиксируют падение колебания спроса на пассажирские перевозки в сторону падения. Однако, как сообщили ТАСС в самих компаниях, этот показатель может ожидать и значительное снижение.

"На неделе [начавшейся] с 16 марта количество поездок в Москве и Московской области упало примерно на 8% по сравнению с показателями предшествующего периода, но в целом по платформе - а именно в регионах - падения мы не зафиксировали. Текущая [рабочая] неделя (с 23 по 27 марта - прим. ТАСС) пока что не дала значительных колебаний, показатели по всей платформе остались в пределах значений предыдущего периода, в Москве количество поездок даже подросло примерно на 7%. Однако впереди неделя выходных, и мы не исключаем, что спрос со стороны пассажиров на поездки именно в этот период может снизиться значительно", - сообщили в компании "Ситимобил".

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Агрегатор наблюдает с начала марта перераспределение часов пик: люди стали меньше ездить утром и вечером, но стали при этом выбираться куда-то днем, значительно увеличилась доля дневных заказов.

Об изменениях в структуре поездок сообщал ранее и гендиректор "Яндекс. Такси" Даниил Шулейко. По его словам, компания наблюдает их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик. И такая ситуация, отмечает Шулейко, характерна для большинства крупных городов.

Другой агрегатор такси - компания "Везет" - сообщила ТАСС, что, по сравнению с прошлой неделей, в период с 23 по 27 марта видит падение заказов. "Значительное падение количества заказов в сервисе мы наблюдаем в следующих крупных городах: Пермь, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Воронеж. На этих территориях заказов стало меньше почти на 20% в среду 25 марта, чем в среду 4 марта. Отдельно нужно отметить Москву и Санкт-Петербург. В часы пик активность упала на 30%, но спрос на поездки в дневные часы упал не так драматично", - сообщили в компании.

Сервис Gett в свою очередь сообщает, что в начале обострения ситуации с коронавирусной инфекцией, когда еще не были введены ограничительные меры, компания фиксировала увеличение спроса на 20% на поездки по тарифу "Комфорт", а также премиальные классы такси. "Люди выбирали просторный салон автомобиля, чтобы не подвергать себя риску заражения в переполненном транспорте и сохранять комфортную дистанцию с водителем. С переводом компаний на удаленную работу спрос на поездки умеренно снизился относительно обычной сезонной динамики", - сообщили там.

Диверсификация возможностей

Несмотря на колебания спроса, компании сообщают о развитии других видов услуг, лишь косвенно связанных с пассажирскими перевозками. Например, в "Яндекс.Такси" сообщают о росте спроса на услугу доставки посылок. Ее все чаще заказывают и частные пользователи, и самые разные организации - от аптек до сетей продуктовых магазинов. "Мы полагаем, что такая услуга в самое ближайшее время станет одним из драйверов роста заказов такси в ближайшее время", - сообщал ранее Даниил Шулейко.

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Сервис "Везет" ведет переговоры с несколькими крупными продуктовыми и лекарственными ритейлерами для организации бесконтактной доставки населению. После сонастройки технической платформы для реализации услуги запустится пилот в нескольких городах.

А в компании Gett ТАСС сообщили, что наблюдают всплеск заказов на доставку с помощью Gett Delivery: спрос вырос в три-четыре раза и обусловливается тем, что курьерские службы не справляются с возросшим потоком заказов, а люди, запертые дома, нуждаются в еде, лекарствах и предметах обихода. "Даже документы на подпись теперь привозит курьер. В ответ на возросшую потребность в услугах доставки мы предложили водителям такси подключиться к Gett Delivery - это поможет пережить непростой период вместе и не остаться без заказов", - рассказали в компании.

Не оставить в сложную минуту

И хотя спрос на перевозки все же снижается, на прошлой неделе самые крупные игроки рынка заявили, что компании не оставят своих водителей в сложную минуту. Например, "Яндекс.Такси" направит более 500 млн рублей на стимулирование спроса. В частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям. До этого компания сообщила, что совет директоров MLU BV (совместная компания "Яндекс.Такси" и Uber) принял решение о формировании фонда, направленного на финансовую поддержку водителей и курьеров.

"Ситимобил" в минувшую неделю сообщил о запуске программы поддержи водителей. "Водители из таксопарков-партнеров "Ситимобил", а также водители - прямые партнеры сервиса (самозанятые и индивидуальные предприниматели), которые заболели коронавирусом или были отправлены в карантин из-за контактов с заболевшими, смогут получить материальную компенсацию. Выплата составит 100% от чистого среднесуточного дохода за период 180 календарных дней перед 25 марта", - сообщали в компании.

В Gett также рассказали ТАСС, что компания уже начала реагировать на снижение спроса понижением тарифов для клиентов в классах повышенной комфортности. "Дальнейшие решения будут зависеть от рыночной ситуации и действий регулятора", - рассказали в компании.

Корреспондент ТАСС Ольга Шнайдер,

Москва, 30 марта.

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