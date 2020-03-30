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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: принятых в России мер пока достаточно для сдерживания коронавируса

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов подчеркнул, что сложно делать прогнозы, как поведет себя вирус

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Принятые в стране, в частности в Москве и Подмосковье меры, предусматривающие режим самоизоляции для граждан всех возрастов, являются пока достаточными для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

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"В настоящий момент мер абсолютно достаточно, но изменение эпидемиологической ситуации как в одну, так и в другую сторону будет способствовать тому, что либо карантинные мероприятия будут ужесточаться, либо наоборот будет послабление. Неделя - эта критическая неделя для всех, которая позволит действительно разворовать цепочку, вот на прерывание путей передачи направлены карантинные мероприятия, объявленные правительством и штабом по борьбе с коронавирусом", - сказал он в эфире "России-24".

Горелов подчеркнул, что сложно делать прогнозы, как поведет себя вирус. Однако, по его словам, китайский опыт показал, что вовремя предпринятые карантинные мероприятия приводят к тому, что подъем инфекции заканчивается в течение полутора-двух месяцев. Он также отметил, что граждане должны ответственно подходить к своему здоровью.

"Перед коронавирусом нет границ, он может прийти к каждому в гости, несмотря на наше желание, и поэтому только через самоизоляцию, через ограничение социальных контактов, личную гигиену и гигиену жилища мы можем добиться того, чтобы в битве с коронавирусом победили мы, а не коронавирус", - считает эксперт.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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