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Распространение коронавируса нового типа

В итальянский порт зашел лайнер Costa Diadema, в экипаже которого 13 россиян

СМИ сообщают, что на борту судна выявлено не менее пяти случаев заражения коронавирусом

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Круизный лайнер Costa Diadema с 1 255 членами экипажа, среди которых 13 россиян, зашел в итальянский порт Пьомбино. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в компании-судовладельце Costa Crociere.

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Как сообщил новостной канал Rai News 24 со ссылкой на итальянские власти, на борту судна выявлено не менее пяти случаев заражения коронавирусом.

Лайнер под флагом Италии с интернациональным экипажем вышел из Дубая 14 марта.

В порту Чивитавеккья (в 100 км к северу от Рима) стоит другой лайнер Costa Victoria, где в режиме карантина находятся 85 россиян. Еще 13 граждан России (трое живущих не в РФ) с другого лайнера - Costa Luminosa, ранее зашедшего в порт Генуи, - размещены в одной из гостиниц Рима за счет судовладельца для прохождения карантина. Как сообщили в посольстве РФ в Италии, дипломаты совместно с итальянской стороной и компанией Costa Crociere прорабатывают вопрос о вывозе россиян на родину в условиях приостановления авиасообщения с Италией. В посольстве уточнили, что отдельные рейсы "Аэрофлота" будут организованы по решению Росавиации.

В Италии, где число инфицированных коронавирусом приближается к 100 тыс. человек, из которых более 10 тыс. скончались, действует строгий режим карантина. Порты закрыты для захода кораблей. Ранее Costa Crociere сообщила о прекращении всех круизов до 30 апреля, однако у компании еще два судна с экипажами находятся в море в поиске портов для захода.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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