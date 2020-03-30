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Писателя Юрия Бондарева похоронят в Москве 2 апреля

Сейчас Союз кинематографистов и Союз писателей обратились в мэрию Москвы, чтобы захоронение прошло на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым состоится 2 апреля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель Союза писателей России Николай Иванов.

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О смерти советского писателя в воскресенье ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева. Ему было 96 лет.

"Решение принято. Дочь, Елена Юрьевна, подтвердила. Похороны состоятся 2 апреля, прощание пройдет в ритуальном зале при ЦКБ в 11 часов утра. Сейчас Союз кинематографистов и Союз писателей обратились в мэрию Москвы, чтобы захоронение прошло на Новодевичьем кладбище. Рассматривается также Троекуровское кладбище", - сказал Иванов.

Он отметил, что формат прощания, с учетом введения мэром столицы домашнего режима самоизоляции, пока не определен.

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в студии Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы, по его же сценарию сняли одноименный фильм, а также ряд других кинолент.

Теги
РоссияБондарев, Юрий Васильевич
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