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Распространение коронавируса нового типа

Путин поручил оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса

Президент поручил оценить возможности подключения профильных предприятий к выпуску эффективных тест-систем в дополнение к тем, что уже созданы в России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Регистрация новых тест-систем по выявлению коронавируса, в том числе - иностранных, должна проводиться оперативно, без задержек.

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Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Он поручил оценить возможности подключения профильных предприятий к выпуску эффективных тест-систем в дополнение к тем, что уже созданы в России. "Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, [нужно регистрировать тест-системы] не только российского, но и зарубежного образца", - сказал Путин.

По его словам, сейчас надо использовать все возможности, "а они есть". "Работа с нашими иностранными партнерами продолжается", - подчеркнул глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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