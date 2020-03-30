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Распространение коронавируса нового типа

Путин поручил пополнять резервы аппаратов искусственной вентиляции легких

Президент отметил, что такие аппараты крайне востребованы при лечении тяжелых осложнений

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Резервы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в медицинских учреждениях России должны быть пополнены в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

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"Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ", - сказал глава государства.

Он отметил, что такие аппараты крайне востребованы при лечении тяжелых осложнений, связанных с коронавирусом, в связи с чем поручил провести инвентаризацию соответствующей техники, чтобы была "полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов". 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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