Генпрокуратура потребовала заблокировать еще пять фейковых публикаций о коронавирусе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ выявила и потребовала заблокировать еще пять публикаций в интернете и видео с фейками о коронавирусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе мониторинга сети интернет Генеральной прокуратурой РФ выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - сообщили в ведомстве. - Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ".

Прокуроры выявили публикацию в соцсети "ВКонтакте", еще три видео с фейками о пандемии выявлено на видеосервисе YouTube. Пятый фейк обнаружен в статье сетевого издания "Говорит Магадан". "На вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", - заключили в надзорном ведомстве.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.