Госдума сразу в трех чтениях рассмотрит "антивирусный" пакет законопроектов

Парламентарии планируют в ускоренном порядке принять поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Бюджетный и Налоговый кодексы, законы "Об обращении лекарственных средств", "О несостоятельности (банкротстве)", о защите населения и территорий от ЧС, о контрактной системе госзакупок и ряд других нормативных актов.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит сразу в трех чтениях пакет законопроектов, направленных на смягчение последствий пандемии коронавируса для граждан и бизнеса, а также ужесточающих ответственность за нарушение карантинного режима.

Ожидается, что будет введена и уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы за распространение гражданами заведомо недостоверной информации, приведшее к тяжким последствиям. При этом за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, нарушителям будет грозить штраф до 700 тыс. рублей либо ограничение свободы сроком до трех лет.

Многократно повышается и размер штрафов. Если нарушение повлечет за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предусматривается штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Поправками вводится новый квалифицирующий признак - смерть двух и более лиц. В таком случае виновному грозит лишение свободы сроком уже до семи лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, "повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний", предлагается наказывать штрафом в размере до 2 млн рублей либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Согласно действующей редакции ст. 236 УК РФ, такое нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок. При этом то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусматривает ответственность в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ от шести месяцев до двух лет, либо принудительных работ до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В соответствии с поправками в КоАП, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законодатели также намерены установить многомиллионные штрафы для юрлиц за распространение посредством СМИ или интернета фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях. Если распространение такой информации привело к смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредило объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа составит до 5 млн рублей. В случае повторного нарушения - от 5 до 10 млн рублей.

Еще одна новелла - штрафы за завышение цен на лекарства. Предполагается, что новые санкции будут прописаны в статье КоАП "Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств". Так, при введении надбавок к ценам, размер которых превышает предельно допустимый и установленный органами власти, должностным лицам грозит штраф от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за такое правонарушение предлагается ввести наказание в виде штрафа в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи таких препаратов за весь период их реализации с нарушениями.

Дистанционный медосмотр и продажа лекарств

Во вторник Думой будет рассмотрен законопроект, разрешающий врачам дистанционно проводить осмотры, ставить диагнозы и назначать лечение. Документ наделяет правительство правом в случае ЧС или при угрозе распространения заболевания устанавливать особенности и порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий. Так, сегодня закон о телемедицине обязывает врачей проводить первичный врачебный осмотр лично, но, как отмечают авторы инициативы, в случае ЧС или угрозы распространения заболевания, граждане "должны иметь доступную медицинскую помощь, в том числе с применением телемедицинских технологий".

Кроме того, во втором и третьем чтении депутаты также намерены рассмотреть инициативу о возможности дистанционной продажи лекарств, в том числе и рецептурных. Нововведение не коснется наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных средств с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Согласно поправкам ко второму чтению, дистанционная продажа рецептурных лекарств должна заработать во всех регионах РФ в обязательном порядке с 2022 года. Продажа медицинских изделий и лекарств, отпускаемых без рецепта, станет обязательной после официального опубликования закона.

В трех чтениях депутаты рассмотрят и правительственный законопроект, устанавливающий, что минимальная выплата по больничному листку должна рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда. Инициатива призвана устранить случаи, когда пособие по больничному в расчете за месяц оказывается ниже МРОТ: речь идет о работниках с небольшой зарплатой или маленьким стажем работы. Минтруда ранее сообщал, что эти изменения коснутся порядка 2,3 млн россиян.

Бюджет на ручном управлении

Нижняя палата парламента обсудит резонансную инициативу о введении налога на доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Норма была оформлена как поправка к законопроекту о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе товарами, подлежащими обязательной маркировке, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой. Также Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на самозанятых - сейчас такой налоговый режим действует в 23 субъектах РФ.

Помимо этого, планируется принятие поправок в Бюджетный кодекс, позволяющих правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения изменений в закон о бюджете на трехлетку. Поправка предусматривает создание комиссии Федерального Собрания РФ, которая в 2020 году будет утверждать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом и на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Новый орган будет состоять из семи депутатов и семи сенаторов.

Минфин будет представлять для рассмотрения в комиссию предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. Комиссия, в свою очередь, будет обязана в срок до трех дней включительно принять по ним решение - о согласии на внесение таких изменений либо о вынесении предложений Минфина на рассмотрение Госдумы.

Налог на проценты и бюджетные меры

Многие из вышеуказанных законопроектов были разработаны в соответствии с инициативами президента РФ Владимира Путина, озвученными в обращении к россиянам 25 марта в связи с пандемией коронавируса.

Глава государства предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии. Речь идет, в частности, о предоставлении малым и средним компаниям отсрочки по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, введении на тот же срок отсрочки по выплате банковских кредитов, установлении моратория на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, снижении ставки страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ. Путин также предложил закрепить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц и ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%.