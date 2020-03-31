Губернатора Камчатки выписали из больницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 марта. /ТАСС/. Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, госпитализированного в пятницу с признаками ОРВИ в краевую больницу, выписали из лечебного учреждения. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Владимира Илюхина Наталья Грачева.

Илюхин почувствовал недомогание после рабочей поездки в Олюторский район Камчатки в начале прошлой недели. Врачи настояли на полноценном лечении, и губернатор несколько дней провел в стационаре.

"Владимир Иванович уже проводит оперативный штаб по коронавирусу. Как только позволило состояние здоровья, губернатор сразу приступил к решению вопросов на рабочем месте", - сказала ТАСС Наталья Грачева.

Ранее ТАСС сообщал, что глава Камчатки сразу после госпитализации сдал тест на коронавирус. Результаты анализов наличие инфекции не выявили.