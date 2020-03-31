{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатора Камчатки выписали из больницы

Ранее Владимира Илюхина госпитализировали с симптомами ОРВИ. Он сдал тест на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 марта. /ТАСС/. Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, госпитализированного в пятницу с признаками ОРВИ в краевую больницу, выписали из лечебного учреждения. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Владимира Илюхина Наталья Грачева.

Илюхин почувствовал недомогание после рабочей поездки в Олюторский район Камчатки в начале прошлой недели. Врачи настояли на полноценном лечении, и губернатор несколько дней провел в стационаре.

"Владимир Иванович уже проводит оперативный штаб по коронавирусу. Как только позволило состояние здоровья, губернатор сразу приступил к решению вопросов на рабочем месте", - сказала ТАСС Наталья Грачева.

Ранее ТАСС сообщал, что глава Камчатки сразу после госпитализации сдал тест на коронавирус. Результаты анализов наличие инфекции не выявили.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Студенты-медики будут консультировать население о профилактике коронавируса
Кроме того, студенты медвузов, в частности, смогут помогать в дистанционном наблюдении за амбулаторными пациентами и работать на горячей линии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС