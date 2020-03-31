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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья ввели режим полной самоизоляции для жителей региона

Исключения составляют, в частности, случаи обращения за неотложной медицинской помощью

ТАСС, 31 марта. Режим полной самоизоляции введен во вторник в Забайкалье в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 31 марта постановляется запретить гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена. Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу", - говорится в сообщении.

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Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области. Здесь покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В сообщении пресс-службы правительства Забайкалья отмечается, что в городских поселениях гражданам разрешено выходить к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, для выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 м. В сельских населенных пунктах - в пределах их территории. При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 м. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Здесь должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка, отмечается в релизе.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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