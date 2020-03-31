В Крыму зафиксировали второй контактный случай заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Второй случай передачи коронавируса на территории региона зафиксировали в Крыму, сообщил на ежедневном совещании штаба по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

"За сутки один заболевший новый появился. Это второй внутренний случай, все остальные были привозные. На сегодняшний день у нас 16 человек [заразились]. Это врач частной клиники и член семьи врача", - сказал Аксенов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что заразившийся контактировал с 34 людьми. "В отношении всех контактных лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов - находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".

По данным республиканского Минздрава, в Крыму под медицинским наблюдением находится 2832 человека, из них на самоизоляции - 2758 человек, в обсерваторах - 10 человек.

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