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Пандемия коронавируса нового типа
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Столичные ЗАГСы отменили торжественные церемонии из-за коронавируса

Молодожены смогут зарегистрировать брак только в неторжественной обстановке и без гостей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы теперь проводят церемонии бракосочетания без гостей, в неторжественной обстановке, соответствующие ограничения приняты для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

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"В отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы ранее запланированные торжественные церемонии регистрации брака в период с 30 марта по 5 апреля были отменены. В сложившейся эпидемиологической обстановке молодожены смогут зарегистрировать брак только в неторжественной обстановке без присутствия гостей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что теперь в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания будут работать только дежурные сотрудники. По данным пресс-службы, всего в понедельник 30 марта во Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые перешли на ежедневный режим работы, документы о заключении брака получили более 20 пар. "Многие пары относятся с пониманием к сложившейся ситуации", - отметили в пресс-службе.

С 30 марта по 5 апреля отделы ЗАГС перешли на режим работы выходного дня - был приостановлен прием граждан по всем вопросам, кроме государственной регистрации брака и расторжения брака. С 28 марта регистрации брака на необычных площадках столицы были перенесены в отделы ЗАГС, кроме того, количество гостей при бракосочетании было ограничено до пяти человек, а государственные услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения и усыновления стало возможным получить, только предварительно подав заявление через портал госуслуг.

Профилактика распространения коронавируса

Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания были приняты предупреждающие меры. Регулярно проводится дезинфекция помещений, установлен особый контроль над уборкой, сотрудники обеспечены масками и респираторами с соответствующим уровнем защиты, а работники ЗАГС и посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалистам и гражданам с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний вход в здания запрещен.

В новость были внесены изменения (11:31 мск) — добавлены подробности по тексту.

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