Шахназаров назвал смерть Зорина большой потерей для культуры

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Леонид Зорин, который умер во вторник на 96-м году жизни, был выдающимся драматургом и самобытной фигурой, чей уход - большая потеря для отечественной культуры. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал гендиректор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров.

О смерти советского драматурга во вторник ТАСС сообщила его супруга. Зорину было 95 лет.

"Выдающийся советский театральный драматург, по-настоящему талантливый, самобытная фигура. Я хорошо его знал, поскольку свою первую картину делал по пьесе Леонида Генриховича "Добряки". Но я знал его творчество и до этого. У него есть знаменитая пьеса "Варшавская мелодия", которая была одна из, как сейчас модно говорить, культовых пьес советского периода. На мой взгляд, она и сейчас не потеряла своей актуальности. ...Это большая потеря для культуры, для нашего театра, нашей литературы", - сказал Шахназаров.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой в беседе с корреспондентом ТАСС назвал Зорина блестящим драматургом.

"Покровские ворота" стали абсолютно народной историей, конечно, после фильма, блестящего козаковского (режиссера Михаила Козакова - прим. ТАСС). Но драматургическая основа - главное в любом произведении. Большая утрата для нашей литературы... Вообще в эти дни уход людей особенно остро воспринимается", - добавил Толстой.