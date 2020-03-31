Отдыхавшая во Вьетнаме мэр Тамбова вернулась в город и ушла на самоизоляцию

ТАМБОВ, 31 марта. /ТАСС/. Проводившая отпуск во Вьетнаме глава администрации Тамбова Наталия Макаревич вернулась в город и ушла на самоизоляцию на две недели. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Неделю назад на своей странице в социальной сети Макаревич сообщила о том, что из-за карантина по коронавирусной инфекции не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью.

"Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась в Тамбов и незамедлительно сообщила на горячую линию управления Роспотребнадзора даты и место пребывания за границей", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС начальник пресс-службе города Андрей Дьяконов, глава города чувствует себя хорошо, признаки заболевания у нее отсутствуют, она продолжает работать в дистанционном режиме. "В условиях строгой самоизоляции глава Тамбова выполняет свои должностные обязанности: дает необходимые поручения, проводит рабочие планерки, заслушивает отчеты заместителей. Все это происходит по телефону или в режиме видеосвязи", - сказал он.

Вьетнам с 18 марта на 30 дней прекратил выдачу виз иностранцам, а с 22 марта ввел запрет на въезд на свою территорию всех иностранных граждан для предотвращения проникновения в страну коронавирусной инфекции. В настоящий момент в стране зарегистрировано 204 случая коронавируса.