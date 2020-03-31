Режим самоизоляции ввели в Сахалинской области

ТАСС, 31 марта. Власти Сахалинской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в мире приняли решение о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции. Соответствующий приказ во вторник подписал губернатор Валерий Лимаренко.

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В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области. Он напомнил, что 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением определенных случаев.

"Я подписал приказ сегодня, что на территории Сахалинской области вводится режим самоизоляции", - сообщил Лимаренко.

По информации губернатора, режим будет действовать до 5 апреля, но не исключено, что его могут продлить. Исключения делаются для следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. Выгуливать домашних питомцев разрешено на расстоянии, не превышающем 100 м от дома.

В Сахалинской области на сегодняшний день официально зарегистрированы четыре случая заражения.

В новость внесены изменения (11:59 мск) - добавлены подробности.