В Волгоградской области введут режим всеобщей самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00:00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - сказано в сообщении.

ВОЛГОГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции из-за ситуации с новым коронавирусом вводится в Волгоградской области с 1 апреля, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе региона.

В пресс-службе обладминистрации ранее сообщали, что Волгоградская область вводит подобные ограничительные меры, последовав примеру Москвы и ряда других регионов. В Волгограде и Волжском приостанавливается движение общественного городского электротранспорта, автобусов и маршруток. Временно будет закрыто движение для речных трамвайчиков. В областном центре и городе-спутнике организуют специальные маршруты в утренние и вечерние часы для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме.

В настоящее время в Волгоградской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом, трое взрослых и одна девочка-подросток находятся в инфекционных больницах. "Состояние у всех удовлетворительное, первого поступившего к нам больного планируем выписать в ближайшие дни", - сказал во вторник журналистам замглавы комитета здравоохранения Николай Алимов.