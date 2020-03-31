Вывозной авиарейс из Туниса в Россию состоится 1 апреля

ТУНИС, 31 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" совершит 1 апреля рейс из Туниса в Москву для вывоза граждан России и Белоруссии, желающих покинуть Тунисскую Республику. Об этом во вторник сообщило посольство РФ в Тунисе на своей официальной странице в "Фейсбуке".

"1 апреля 2020 года в 13:25 (15:25 мск) из аэропорта города Монастир авиакомпания "Россия" осуществит вывозной рейс (SU 6112) в Москву (аэропорт Шереметьево). Приобрести билеты на указанный авиарейс можно на сайте авиакомпании "Аэрофлот", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

Посольством также опубликован официальный документ с обращением к представителям компетентных органов Тунисской Республики об оказании содействия в беспрепятственном перемещении российских граждан по территории страны до аэропорта города Монастир в условиях действующего в стране специального санитарного режима.

Российское посольство напомнило о необходимости соблюдения, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями, обязательных карантинных ограничений в течение 14 дней с момента въезда на территорию России.

По последним данным Минздрава Туниса, в стране выявлено 362 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 человек.

По указу президента Туниса Каиса Саида, на территории республики с 21 марта введен специальный санитарный режим, позволяющий населению покидать свое жилье только в случае крайней необходимости. Комендантский час, запрещающий гражданам нахождение на улице с 18:00 до 06:00, действует с 18 марта.