Захарова: Россия и Катар прилагают максимум усилий для возвращения россиян домой

МОСКВА, 1 апреля . /ТАСС/. Российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идет работа по разблокированию ситуации с находящимися в Катаре россиянами. Российские ведомства и власти Катара прилагают максимум усилий для того, чтобы россияне смогли вылететь в Россию", - подчеркнула она.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что около 380 граждан России не могут вылететь домой из аэропорта Дохи.