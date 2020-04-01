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Захарова: Россия и Катар прилагают максимум усилий для возвращения россиян домой

Ранее появилась информация о том, что около 380 российских граждан не могут вылететь домой из аэропорта Дохи

МОСКВА, 1 апреля . /ТАСС/. Российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Идет работа по разблокированию ситуации с находящимися в Катаре россиянами. Российские ведомства и власти Катара прилагают максимум усилий для того, чтобы россияне смогли вылететь в Россию", - подчеркнула она.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что около 380 граждан России не могут вылететь домой из аэропорта Дохи.

Теги
КатарРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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