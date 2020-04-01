Генконсульство в Нью-Йорке предоставило отель россиянам, которые не смогли вылететь в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке во вторник предоставило возможность остановиться в гостинице примерно 50 россиянам, которые не смогли вылететь в Москву из крупнейшего мегаполиса США из-за отмены рейсов. Об этом было объявлено на встрече генерального консула РФ в Нью-Йорке Сергея Овсянникова с соотечественниками в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди, на которой присутствовал корреспондент ТАСС.

Компания "Аэрофлот" ранее отменила часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево. Как сообщила в понедельник Росавиация, граждане РФ со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в указанную воздушную гавань и только в количестве не более 500 человек в сутки.

В аэропорту имени Джона Кеннеди во вторник собрались десятки россиян, которые должны были вернуться на родину рейсами, запланированными ранее на 30 и 31 марта. Многие из них в беседах с корр. ТАСС отмечали, что им негде остановиться, и опасались, что ночевать придется в аэропорту. Они подчеркивали, что в этом случае рискуют заразиться новым коронавирусом. На штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, приходится около половины всех зафиксированных в США случаев инфицирования.

Как сообщил Овсянников, для соотечественников оплатят пребывание в гостинице недалеко от аэропорта, предположительно, до того момента, когда будет отправлен рейс для возвращения их в Россию. На встрече не исключили, что это произойдет в ближайшие несколько дней. Окончательной ясности пока нет.