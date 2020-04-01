{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Генконсульство в Нью-Йорке предоставило отель россиянам, которые не смогли вылететь в РФ

Компания "Аэрофлот" ранее отменила часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке во вторник предоставило возможность остановиться в гостинице примерно 50 россиянам, которые не смогли вылететь в Москву из крупнейшего мегаполиса США из-за отмены рейсов. Об этом было объявлено на встрече генерального консула РФ в Нью-Йорке Сергея Овсянникова с соотечественниками в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди, на которой присутствовал корреспондент ТАСС.

На эту тему
Десятки россиян не могут вылететь из Нью-Йорка в Москву из-за отмены рейсов

Компания "Аэрофлот" ранее отменила часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево. Как сообщила в понедельник Росавиация, граждане РФ со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в указанную воздушную гавань и только в количестве не более 500 человек в сутки.

В аэропорту имени Джона Кеннеди во вторник собрались десятки россиян, которые должны были вернуться на родину рейсами, запланированными ранее на 30 и 31 марта. Многие из них в беседах с корр. ТАСС отмечали, что им негде остановиться, и опасались, что ночевать придется в аэропорту. Они подчеркивали, что в этом случае рискуют заразиться новым коронавирусом. На штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, приходится около половины всех зафиксированных в США случаев инфицирования.

Как сообщил Овсянников, для соотечественников оплатят пребывание в гостинице недалеко от аэропорта, предположительно, до того момента, когда будет отправлен рейс для возвращения их в Россию. На встрече не исключили, что это произойдет в ближайшие несколько дней. Окончательной ясности пока нет.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ заявили, что Россия изначально смогла замедлить темпы распространения коронавируса
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила надежду на то, что рост заболеваемости замедлится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС